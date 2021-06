«Je pense que Seattle peut avoir de bien meilleures options que Jack Eichel!» -Dany Dubé

«Si j’avais à donner un conseil à donner au directeur général du Kraken, j’irais avec des joueurs de qui je suis certain qu’ils me livreront la marchandise et sur qui je pourrai compter. Et Jack Eichel n’est pas le type de joueur qui a su prouver qu’il a une bonne attitude. […] Je pense que Ron Francis pourrait obtenir de bien meilleures options pour bien moins cher.»