Jeff Petry sera-t-il en uniforme? | « Il progresse bien, c’est une possibilité »

L’entraîneur Dominique Ducharme ne s’inquiète pas du tout de l’état d’esprit de ses joueurs à l’aube du match numéro deux de la série face aux Golden Knights.

Malgré la défaite dans le match numéro un - la première de son équipe en huit matchs -, il ne sent pas du tout son équipe démoralisée. Au contraire, selon lui, les joueurs savent exactement ce qu’ils doivent faire pour avoir plus de succès ce soir.

« Pas du tout, on sait ce que l’on a bien fait et moins bien fait. On respecte Vegas mais on sait qu’on sera meilleur ce soir. Personne ne gagne une série dans le premier match, c’est pour ça que c’est un quatre de sept. »

Le Canadien veut aussi connaître un fort début de match, comme il l'a fait lundi soir.

« On a aimé notre première période et on veut répéter cela pendant 60 minutes, a expliqué Ducharme. Il faut être plus efficace avec la rondelle et surtout se supporter les uns les autres. »

Pour Suzuki, il faut tenter d’éliminer l’avantage de jouer à domicile dès le début.

« On veut avoir un bon départ, mais cette fois en prenant les devants. Il faut réduire au silence cette foule qui leur a donné de l’énergie lundi. »

Jeff Petry s’approche d’un retour

Ducharme a expliqué que le grand défenseur progresse bien et il n’est pas impossible qu’il soit de la formation ce soir.