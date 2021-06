Changements de trios? | «Anderson va donner de l'espace à Gallagher» -Dany Dubé

« Et je sortirais Lehkonen. Je l’adore, il travaille fort, mais à un moment donné, ça prend une chance de marquer et la rondelle est dans le filet. Et je pense que Tatar peut faire ce genre de jeu-là. »

Dany Dubé a une autre idée. Oui, il retirerait Lehkonen du trio formé avec Phillip Danault et Brendan Gallagher, mais pour le placer avec Jesperi Kotkaniemi et Paul Byron. Et il amènerait Josh Anderson au sein du trio de Danault.