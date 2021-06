La différence dans le match? | «Les défenseurs des Golden Knights» -Maxim Lapierre

« Tu vois la différence sur la patinoire quand tu as un quart-arrière avec la rondelle. Ça change le match au complet. Il faudra remédier à la situation au prochain match en étant vraiment plus robuste et en dérangeant Pietrangelo. »

Sentiment partagé par Guillaume Latendresse.

« Pietrangelo avait l’air d’être un attaquant, d’un défenseur... Par certains bouts, d’être un gardien avec les tirs bloqués. Il m’a vraiment impressionné.