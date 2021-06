Les organisateurs ont annoncent l'annulation du Marathon de Montréal qui était prévu du 24 au 26 septembre prochain.

Ils expliquent que les mesures du plan de déconfinement et les consignes émises spécifiquement à l'attention des festivals et événements ne permettent pas de tenir un tel rassemblement sportif, participatif et festif.

Les coureurs qui étaient déjà inscrits ont le choix de recevoir un remboursement complet de leur inscription ou de reporter celle-ci à 2022.