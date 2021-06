Coupe du monde 2022 | Le Canada, à un pas de la dernière étape

Mardi soir à 21 h, l’équipe nationale de soccer masculine du Canada aura la chance de faire ce qu’aucune édition de l’équipe n’a été en mesure de faire depuis 1998: accéder à la dernière étape des qualifications pour la Coupe du monde.

Le match retour de la série de deux matchs entre le Canada et Haïti est au programme de la soirée.

Samedi dernier, le Canada est allé gagner 1-0 à Port-au-Prince et la série au total des buts se termine mardi soir à Chicago.

Malheureusement pour les joueurs canadiens, ils n’ont toujours pas l’approbation du gouvernement pour jouer des matchs au Canada, donc ils joueront à nouveau dans un stade vide, dans l’Illinois.

L'avantage est net pour Haïti, étant donné que le Canada ne pourra pas, encore une fois, compter sur l’appui de ses partisans.

Une victoire ou un match nul qualifierait le Canada pour le tournoi octogonal, dernière étape avant d’accéder à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Malheureusement, un des deux pays verra son rêve de coupe du monde s’envoler vers 23h.

Premier match

Dans le premier match, c’est Cyle Larin qui a fait bouger les cordages. Jonathan David et Alphonso Davies ont été réduits au silence par la défense haïtienne. Pourra-t-elle en faire de même?

Il n’est toujours pas clair si le meilleur joueur haïtien Duckens Nazon sera en mesure de débuter ce match. Samedi, il a dû se contenter d’un rôle de remplaçant, lui qui n’était pas à 100 % physiquement.

En 1998, le Canada n’avait gagné qu’un seul match dans le tournoi final de 10 rencontres et avait raté sa qualification.

Cette année, le tournoi final inclura huit nations qui joueront 14 matchs chacun et débutera cet automne. Rappelons qu’exceptionnellement, en 2022, la Coupe du monde sera disputée en décembre et non en juin.

Le québécois Samuel Piette pourrait obtenir un départ contre Haïti, lui qui a évolué en tant que substitut samedi.

On peut dire sans l’ombre d’un doute que c’est le match le plus important pour le soccer canadien depuis 23 ans.