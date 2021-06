Premier match | Golden Knights 1 Canadiens 0 (deuxième période)

Les Canadiens de Montréal entreprennent ce soir, à Las Vegas, contre les Golden Knights, leur première série demi-finale de la coupe Stanley depuis 2014.

Les Golden Knights, pour leur part, en sont à leur troisième présence en demi-finale depuis leur arrivée dans la LNH, il y a quatre ans.

Pour la première fois de cette saison 2021 très particulière, les hommes de Dominique Ducharme disputent une rencontre dans un aréna bondé: plus de 18 000 specateurs assistent à la rencontre.

Début énergique

En dépit d'une semaine de pause, les joueurs des Canadiens amorcent le match avec force et Marc-André Fleury doit se signaler très tôt dans le match face à Brendan Gallagher.

En dépit d'une bonne circulation de la rondelle, le Tricolore n'arrive pas à diriger un seul tir sur Fleury lors d'une pénalité à Jonathan Marchessault quelques minutes plus tard.

Les deux équipes se frappent sans ménagement. À ce petit jeu, Alexander Romanov mérite la palme avec une percutante mise en échec aux dépens d'Alex Pietrangelo.

Nick Suzuki et Josh Anderson ont droit, eux aussi, à de bonnes occasions, mais Fleury résiste.

Un tir voilé de Shea Theodore à 9:16 ouvre la marque quelques minutes plus tard. Pour la première fois depuis leur série de sept victoires, les Canadiens concèdent le premier but dans un match, but qui est la résultante d'un dégagement refusé provoqué par Erik Gustafsson.

Le Tricolore résiste bien à l'avantage numérique des Golden Knights en fin de période. Il restera 40 secondes à écouler en début de deuxième engagement.

Plus de détails à venir...