Demi-finale de la Coupe Stanley | « C’est rare que ça arrive dans la carrière d’un joueur »

L’attaquant Josh Anderson s'est dit impressionné par le calme et les succès de son jeune coéquipier, qui ne semble pas du tout dépassé par le calibre de jeu des séries.

« Je suis impressionné par Cole, je ne le connaissais pas avant. Mais à le regarder aller, je remarque sa confiance et sa façon de faire. Il sera bon pendant longtemps dans cette ligue. Ces petits joueurs sont difficiles à frapper et dans le cas de Cole, il se déplace bien et n’a pas peur d’aller dans les coins. »

En Caufield, l'entraîneur-chef Dominique Ducharme voit des allures de Martin St-Louis, un autre joueur de petite stature qui a connu du succès dans la LNH.

« Oui on peut dire qu’ils se ressemblent un peu, je dirais que Cole a un lancer plus fort et plus précis. Martin a peut-être une meilleure vision, mais ils sont tous dynamiques et actifs malgré leur petit gabarit. »

Mais même si Caufield arrive à se créer des chances, il est toujours à la recherche de son premier but éliminatoire. Mais ce n’est qu’une question de temps selon Ducharme.