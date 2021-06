Drame à l'Euro | Malaise sur le terrain pour le Danois Christian Eriksen

Drame à l’Euro, samedi, lors du match entre le Danemark et la Finlande, lorsque le Danois Christian Eriksen s’est effondré sur le terrain, visiblement victime d’un arrêt cardique.

Eriksen, 29 ans, a perdu connaissance lors de la première demie, à la 42e minute du match présenté à Copenhague.

Les secours sont arrivés rapidement et derrière le mur formé par ses coéquipiers, on a vu les équipes médicales lui faire un massage cardique devant des milliers de spectacteurs et des millions de téléspectateurs médusés…

Après de longues minutes sur la pelouse, Ericksen a été évacué sur une civière. À ce moment, il était conscient et sous respirateur. Il a été transféré à l'hôpital où son état est stable.

Le match a évidemment été suspendu.

Plus de détails à venir...