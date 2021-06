Euro 2020 | Match nul entre la Suisse et le Pays-de-Galles

Le deuxième match du groupe A à l’Euro 2020 a mené à un verdict nul de 1-1 entre la Suisse et le Pays-de-Galles, samedi, à Bakou, en Azerbaïdjan.

Après une première demie sans but, la Suisse a pris les devants en deuxième demie, à la 49e minute.

Après avoir vu son tir franc bloqué par le gardien gallois, Breel Embolo a ouvert la marque quelques instants plus tard en redirigeant de la tête le coup de pied de coin de Xherdan Shaquiri.

Les Gallois ont toutefois mis de plus en plus de pression face à un Onze suisse un peu trop prudent et ils ont égalé la marque de la même manière.

Cette fois, c’est une reprise de tête de Kieffer Moore qui a fait mouche à la 74e minute.

Les Suisses ont cru un instant avoir repris les devants à la 86e, mais le but de Mario Gavranovic a été refusé en raison d’un hors-jeu confirmé par la reprise vidéo.

Au terme des premiers matchs du groupe, l’Italie vient au premier rang avec 3 points, la Suisse et le Pays-de-Galles en ont 1 et la Turquie n’en a pas.