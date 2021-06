Santé publique | Est-ce que le Canadien pourra accueillir davantage de spectateurs au Centre Bell?

Les Canadiens de Montréal ont fait la demande à la Santé publique de pouvoir accueillir davantage de spectateurs au Centre Bell pour les rencontres contre les Golden Knights de Vegas lorsque la série se transportera à Montréal.

Depuis les allégements présentés par le gouvernement Legault, les règles de la Santé publique permettent au Canadien de recevoir 2500 spectateurs lors de chaque rencontre à domicile.

La Santé publique se penche sur cette demande et n'a pas offert de réponse ni de commentaire sur la question pour l'instant.

Lors de leur dernier match contre l'Avalanche du Colorado, les Golden Knights comptaient plus de 18 000 spectateurs dans l'amphithéâtre.

Les matchs trois et quatre de la série seront présentés à Montréal les 18 et 20 juin, alors que les deux premiers, à Vegas, se tiendront lundi et mercredi.