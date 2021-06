La préparation mentale | Un élément clé de la confrontation Price - Fleury

«L’un des moments les plus importants d’un match n’est pas quand tu es sur la glace, mais quand tu es sur le banc, parce que quand tu es sur le banc, tu arrêtes et tu vas réfléchir et parfois trop réfléchir et tu vas penser à des choses qui ne vont pas t’aider. Mais c’est un moment extraordinaire pour apprendre de ce qui vient d’arriver, de laisser ça de côté et de se préparer pour ce qui s’en vient!»