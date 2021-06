Série Canadiens - Golden Knights | Les prédictions des membres de La Poche bleue

Les Canadiens joueront la finale d’association contre les Golden Knights de Las Vegas dès lundi soir et tout, en ce moment, est digne d’un scénario de film.

Alors que les Canadiens, qui étaient négligés, ont réussi à se débarrasser des Maple Leafs de Toronto in extremis, avant de balayer les Jets de Winnipeg, la troupe de Dominique Ducharme s’en va maintenant affronter Max Pacioretty et Marc-André Fleury et les Golden Knights de Vegas. Advenant une victoire, ça méritera un film selon Maxim Lapierre.

Selon Guillaume Latendresse, il faut toutefois s’attendre à une victoire des Golden Knights.