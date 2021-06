Tournoi de tennis à Roland-Garros | Plusieurs rebondissements en ces temps troubles

Certes, cette rivalité entre le no 1 mondial et le no 3 attire l’attention, d’autant plus que le Serbe veut prendre sa revanche après sa défaite lors du tournoi 2020, lors de la version automnale exceptionnelle, poussée de quelques mois à cause de la pandémie de COVID-19.

Or, il y a plus à discuter, dont le retour des spectateurs dans les gradins du terrain principal.

Rappelons que Naomi Osaka, deuxième joueuse de tennis du monde, s’est retirée du prestigieux tournoi la semaine dernière à la suite d’un désaccord avec les organisateurs à propos de sa participation aux conférences de presse d’après-match.