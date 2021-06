Les Golden Knights de Vegas rejoignent les Canadiens de Montréal dans le carré d'as

C’est un match âprement disputé qui aura finalement permis aux Golden Knights de Las Vegas de remporter leur série contre l’Avalanche du Colorado jeudi soir et ainsi rejoindre les Canadiens de Montréal pour la prochaine ronde des séries, alors que la formation du Nevada a remporté la sixième rencontre contre l’Avalanche par la marque de 6 à 3.

Bien que la marque finale donne l’impression que les «Chevaliers dorés» ont dominé la rencontre, il n’en fut rien. Du moins, jusqu’en troisième période.

Les deux équipes se sont échangé les avances pendant les 40 premières minutes de la rencontre.

Tout d’abord, Devon Toews permet à l’Avalanche de prendre les devants avec seulement 23 secondes de jouées dans la rencontre grâce à l’aide de Nathan Mackinnon et Brandon Saad.

Nick Holden nivelle par contre la marque moins d’une minute plus tard, avec l’aide de Reilly Smith et de Nicolas Roy sur un tir que Philipp Grubauer aimerait certainement revoir.

Le score demeure ensuite intact jusqu’à ce que William Karlsson déjoue Philipp Grubauer avec la complicité d’Alec Martinez et permette aux Golden Knights de prendre les devants pour la première fois de la rencontre. La première période se termine par la marque de 2 à 1.

L’Avalanche ne tarde toutefois pas à ramener les compteurs à zéro avec seulement trois minutes de jouées en deuxième, lorsque Mikko Rantanen profite de la complicité de Nathan Mackinnon et de Gabriel Landeskog en avantage numérique pour déjouer Marc-André Fleury et créer l’égalité 2 à 2.

Il faut ensuite attendre la 14e minute pour voir les Golden Knights répliquer et reprendre les devants. Keegan Kolesar fait dévier un tir d’Alex Pietrangelo pour déjouer Grubauer. 3 à 2 Vegas.

Andre Burakovsky recrée toutefois l’égalité à peine deux minutes plus tard, lorsqu’il profite d’une passe de Pierre-Édouard Bellemare pour déjouer Fleury. C’est 3 à 3.

On pensait bien que la période se terminerait sur cette note, mais tout juste avant la fin du deuxième vingt, Alex Pietrangelo profite des aides d’Alex Tuch et de Max Pacioretty pour déjouer le gardien de l’Avalanche et permettre aux Knights de retraiter au vestiaire avec une avance de 4 à 3.

La troisième période est elle aussi lancée sur les chapeaux de roues, mais les Golden Knights prennent une option intéressante sur la rencontre lorsque William Carrier profite d’une passe de Shea Theodore pour déjouer Philipp Grubauer et ainsi doubler l’avance des siens.

L’ancien capitaine des Canadiens de Montréal, Max Pacioretty plante finalement le clou dans le cercueil de l’Avalanche, en fin de troisième dans un filet désert, pour permettre à son équipe de conclure la rencontre avec une victoire de 6 à 3.