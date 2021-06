Vaccin anti-COVID | Les joueurs du Canadien ont reçu leur deuxième dose

Presque tous les joueurs du Canadien ont reçu la deuxième dose de vaccin anti-COVID mercredi.

C’est le vice-président des communications du club, Paul Wilson, qui en a fait l’annonce, indiquant que plusieurs joueurs souffraient de petits effets secondaires jeudi.

Pour le défenseur Joel Edmundson, les nouveaux joueurs commencent tranquillement à profiter de leur nouvelle ville avec le déconfinement.

« Le dernier mois a été extraordinaire. Avant cela, nous étions enfermés à la maison, mais là avec le beau temps et le fait que nous sommes passés en zone orange, je commence à prendre le temps d’apprécier cette ville et tout ce qu’elle peut offrir. C’est vraiment plus plaisant. »

Edmundson se disait excité à l’idée de revoir bientôt ses parents à Montréal, eux qui ont aussi reçu dernièrement leur deuxième dose à Winnipeg.

Certains athlètes ont refusé de se faire vacciner aux États-Unis. C'est le cas notamment de Montez Sweat, qui évolue comme ailier défensif avec les Redskins de Washington. Est-ce que des joueurs du Tricolore n'ont pas été vaccinés?

« Pas mal 100% de l’équipe l’a eu, à peu près tout le monde l’a obtenu », a fait savoir l'entraîneur-chef Dominique Ducharme.

Le baptême des séries de Romanov

Les dernières semaines n’ont pas été faciles pour le jeune défenseur Alexander Romanov, lui qui a été laissé de côté pour les 10 premiers matchs des séries. Malgré ceci, la recrue dit ne pas en vouloir à l’équipe d’entraîneurs.

« Vous savez, la décision ne me revient pas. C’est l’entraîneur qui décide, et je lui fais vraiment confiance. »

Il a finalement pu faire ses débuts en séries lors du match numéro quatre de la série face aux Jets, et son enthousiasme était à son maximum.

« J’étais très excité de jouer mon premier match. Je voudrais remercier les entraîneurs de m’avoir fait confiance. En fin de saison je perdais beaucoup de rondelles, je jouais sans confiance. Mais je pense que ça c’est mieux passé dans mon premier match éliminatoire, même si je trouvais que ça allait vite à cause de mon absence d’un mois. Mais aujourd’hui, je suis convaincu à 100% que je suis apte à jouer en séries. »

Ducharme s’est dit satisfait de sa tenue dans ce premier match éliminatoire pour lui.

« On est content de la façon dont il a régi dans ce match. De l’énergie, il en a beaucoup, et on ne veut pas qu’il perde cet aspect, mais parfois il faut travailler avec lui pour qu’il sache bien s’en servir. C’est un jeune joueur qui était habitué à jouer sur une grande surface, il y a une adoption à faire dans son cas. Mais globalement, nous sommes très satisfaits de sa progression. »

Des nouvelles de Drouin