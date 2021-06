Plus d'amateurs au Centre Bell? | «C'est un message qui serait très fort à l'endroit de la population»

Le médecin admet que la vaccination va bon train au Québec, mais il croit que la décision d’accueillir plus de spectateurs pour les matchs des Canadiens pourrait avoir un effet boule de neige.

« Ça serait un premier pas avec le Canadien. Mais on parle aussi de l’Impact (désormais, le CF Montréal) et des Alouettes. Ici, on parle d’événements extérieurs, donc, avec un risque de transmission encore plus faible. Ça pourrait s’étendre à des concerts, aussi. Il y a plusieurs domaines d’application. »