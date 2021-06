Bob Gainey s'adresse aux joueurs | « Quand un homme comme ça vient parler, tout le monde écoute »

Le brio de Carey Price

Si le Canadien veut se donner des chances de passer la prochaine ronde, il aura besoin des succès du gardien Carey Price, qui selon Gallagher a vraiment levé son jeu d’un cran depuis le début des séries.

« Il y a quelque chose de spécial qui arrive dans la tête des joueurs étoiles qui fait en sorte qu’ils sont capables de trouver la concentration nécessaire lorsque le moment est important. Il possède une force mentale extraordinaire et je ne pense pas qu’on puisse remettre en doute ses performances quand ça compte le plus. »

Gallagher ne peut faire autrement que de penser à 2014 lorsqu’il voit Price jouer ces temps-ci.

« Je me souviens de lui, il était tellement motivé. Il la voulait la coupe et il comprend la difficulté de se rendre ici. Je le vois aller tous les jours et c’est le genre de coéquipier pour lequel tu veux jouer et personne dans ce vestiaire qui pense le contraire. »