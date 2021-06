Mondial 2022 | Le Canada poursuit sa route en qualifications

GOAL 🇨🇦🇨🇦



JONATHAN DAVID:

(Also a) SUPERSTAR ⭐️



The #Ligue1 champ gives #CanMNT a 2-0 lead over Suriname ⚽️



🔴 https://t.co/hishXepRT3 pic.twitter.com/1m5oYGlBJ8