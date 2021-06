Les Canadiens en séries | «Caufield est le meilleur des jeunes de l’équipe» -Ron Fournier

«Je m’en fous si Caufield ne marque pas de but en séries éliminatoires. Avez-vous cette passe à Toffoli? Avez-vous vu le jeu de passe avec Nick Suzuki en prolongation dans le match no 5 contre les Maple Leafs ? Ce joueur est le meilleur des jeunes de l’équipe. C’est un naturel. Il a toujours été petit, mais il sait jouer petit. Il pivote, il est vite, il est alerte, il se positionne bien. En plus, il a un tir puissant et fait des passes précises.»