Qualifications de la Coupe du monde de soccer | Ça passe ou ça casse pour le Canada ce soir!

Puisque le Canada possède le plus haut différentiel de buts dans le groupe, il n’a besoin que d’un match nul pour gagner son groupe, dans l’affrontement face au Suriname.

« On veut jouer un match à propos duquel nous serons fiers ; on ne veut pas gagner ce groupe par la porte d’en arrière. On veut bien sortir et gagner de façon imposante, par blanchissage si possible. »

Même si le Canada est favorisé pour remporter ce match, Herdman ne veut rien tenir pour acquis.

« Être favorisé ne nous donne rien. Il faut faire le travail sur le terrain. On doit bien évaluer l’adversaire et sortir de là avec le meilleur résultat possible, peu importe qui est favorisé avant le début du match. »

Si le Canada termine premier de son groupe, il aura rendez-vous la semaine prochaine avec le gagnant du groupe E, qui sera Haïti ou le Nicaragua. Ces deux équipes s’affrontent à 17h mardi.

Les deux pays gagnants s’affronteront dans une série de deux matchs pour se qualifier pour le tournoi octogonal de l’automne prochain. Ce sera la dernière phase pour une qualification possible pour la Coupe du monde 2022.

Herdman n’a pas voulu dévoiler quoi que ce soit de son alignement pour le match contre le Suriname, mais il faut s’attendre à des départs pour les joueurs étoiles Alphonso Davies, Jonathan David et Cyle Larin.

Quant aux joueurs du CF Montréal, Samuel Piette et Zachary Brault-Guillard pourraient aussi être de la formation partante. James Pantemis et Joël Waterman, eux, regarderont le match du banc ou des estrades.

Le match entre le Canada et le Suriname aura lieu à 21h, ce mardi.

Le soccer sans quarantaine?

À l’aube de ce match éliminatoire de qualification pour le Coupe du monde mardi face au Suriname, Herdman a également abordé des permissions données par la santé publique au hockey et non au soccer pour l’instant.

Malheureusement, l’équipe nationale demeure exilée aux États-Unis et devra jouer ce match en terrain neutre, à Chicago.