Le Canadien des séries 2021 et l'édition championne de 93 | « Plus ça avance, plus ça commence à lui ressembler » -Guy Carbonneau

« Plus ça avance, plus ça commence à lui ressembler. En 1993, on n'avait pas connu une saison extraordinaire et surtout pas une bonne fin de saison, mais on avait quand même de bons jeunes, de bons vétérans, un bon gardien de but (...) On a tourné le coin au bon moment, un peu comme le Canadien l'a fait. »