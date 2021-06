Les Islanders ont les devants 3-2 contre les Bruins

Un but de Brock Nelson à 1:59 de jeu de troisième période a mené les Islanders de New York à une victoire de 5-4, lundi, contre les Bruins de Boston.

Cette victoire permet aux Islanders de prendre les devants 3-2 dans la série de deuxième tour et ils ont pourront éliminer les Bruins lors de la prochaine rencontre qui sera disputée à leur domicile.

Le but de Nelson (4e) donnait une avance de 5-2 aux Islanders, mais les Bruins ont rendu les choses palpitantes avec le deuxième but du match de David Pastrnak (6e et 7e) et celui de David Krejci (2e). Brad Marchand (6e) a complété pour les perdants.

Mathew Barzal (3e), Kyle Palmieri (6e), Josh Bailey (5e) et Jordan Eberle (3) avaient inscrit les Islanders à la marque avant le but de Barzal.