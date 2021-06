Tennis | Eugenie Bouchard a été opérée à l’épaule droite

«Salut. Mauvaises nouvelles à annoncer. Comme certains d'entre vous le savez, je ressens des douleurs à l'épaule droite depuis l'automne dernier. En mars dernier, j'ai déchiré mon muscle subscapulaire dans mon premier match à Guadalajara. Depuis, j'ai essayé toutes les formes de traitements et de réadaptation possibles, mais sans succès. Donc, la semaine dernière, j'ai pris la décision et j'ai eu une chirurgie arthroscopique. Le médecin a dit que tout s'était bien déroulé. J'ai un long chemin de réadaptation devant moi, mais mon état d'esprit est bon et je vais travailler sans relâche pour revenir au job que j'aime. Merci au Dr Altcheck et son équipe au HSS. Merci aussi à vous tous pour votre soutien inconditionnel. Je vais être très occupée au cours des prochains mois et je vais vous tenir informés»