« Les Jets ne sont pas capables de créer des surnombres» -Dany Dubé

Dire que les Canadiens de Montréal excellent en défense relève de l’évidence, au point que la victoire de dimanche semblait presque facile.

Pour un sixième match de suite, le Tricolore a pris les devants. Et il y a eu deux barres transversales pour les attaquants des Jets. Tout ça n’a pas nui aux Canadiens, certes, mais l'analyste Dany Dubé explique comment les hommes de Dominique Ducharme neutralisent les joueurs de Winnipeg.

« On est dans la zone neutre, à peu près à la hauteur des points de mise en jeu… On fait une boîte… Et à mesure que l’adversaire essaie de revenir à l’intérieur, on resserre cette boîte.