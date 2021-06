Victoire de 5-1 | Les Canadiens poussent les Jets au bord du gouffre

Le Tricolore n'est pas arrivé à ajouter à la marque lors d'un avantage numérique, puis, Carey Price s'est signalé en stoppant à bout portant un tir sur réception d'Andrew Copp.

Price a fait un dernier arrêt-clé à la toute fin de la période à la suite d'une bévue de Shea Weber dans son territoire.

Cole Caufield a obtenu, coup sur coup, des occasions de marquer en début de deuxième période. Chaque fois, Connor Hellebucyk a résisté.

Price a été chanceux un peu plus tard quand une rondelle décochée par Nikolaj Ehlers a frappé la barre transversale. Même situation pour Blake Wheeler par la suite, mais dans son cas, il croyait avoir marqué. Il a levé les bras au ciel avant de constater son erreur.

Et comme cela se produit souvent, quelques secondes plus tard, Arturri Lehkonen, Brendan Gallagher et Phillip Danault se sont lancés à fond en attaque lors d'une descente et Lehkonen a couronné le tout à 9:24.