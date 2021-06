Canadiens-Jets | Une formation montréalaise inchangée pour le troisième affrontement

Carey Price sera le gardien partant des Canadiens.

Il est fort possible qu’il soit de nouveau devant le filet pour le quatrième match qui sera disputé lundi.

Le Tricolore, qui est en quête d’une sixième victoire de suite, aura disputé 11 matchs en 19 jours.

C'est la huitième fois de son histoire que les Canadiens prennent les commandes 2-0 d'une série en remportant les deux premières rencontres à l'étranger.

Les Jets n’ont marqué que trois buts en deux affrontements, qui se sont terminés par les marques de 5-3 et 1-0.

Une attaque en difficulté

Soulignons qu’ils ont été privés des services de leurs deux premiers joueurs de centre (Mark Scheifele, suspendu et Paul Statsny, blessé), lors du dernier match. Statsny, qui n’était pas non plus de la première partie, a toutefois accompagné ses coéquipiers à Montréal ; il pourrait donc être en uniforme dimanche.

Il a d'ailleurs participé à la séance d'entraînement des Jets en matinée.

Les Jets semblent manquer d’inspiration offensive. Qui plus est, les défenseurs montréalais jouent bien depuis plusieurs matchs, sans oublier l’excellent travail de Carey Price devant le filet.

Le Canadien n'apportera quant à lui aucun changement à sa formation, a confirmé Ducharme.

Jake Evans, qui a subi une commotion cérébrale en raison de coup vicieux donné par Mark Scheifele lors du premier match de la série, sera de nouveau absent.

Voici la formation des Canadiens à l'entraînement matinal:

Les attaquants

Lehkonen-Danault-Gallagher

Toffoli-Suzuki-Caufield

Byron-Kotkaniemi-Anderson

Armia-Staal-Perry

Les défenseurs

Chiarot-Weber

Edmundson-Petry

Kulak-Gustafsson

Les gardiens

Price

Allen