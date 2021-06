Grand Prix d'Azerbaïdjan | Perez remporte la course dans une fin renversante

Le Mexicain de 31 ans a signé la victoire à la suite de la spectaculaire perte de contrôle de son coéquipier Max Verstappen, avec cinq tours à faire dans l'épreuve. D’ailleurs, cet accident a provoqué la levée du drapeau rouge.

Verstappen a été victime d'une défaillance de sa voiture, qui a frappé le muret de sécurité dans la longue ligne droite du circuit urbain de Bakou.

Une vingtaine de tours auparavant, le Québécois Lance Stroll a connu le même sort, au même endroit. Le pilote âgé de 22 ans, visiblement ébranlé, s'en est sorti indemne, mais il a évidemment dû abandonner la course.

Les commissaires de piste ont alors ordonné un nouveau départ arrêté, avec deux tours à négocier, et Perez a remporté son duel aux dépens du pilote Lewis Hamilton. Le Britannique a raté le premier virage et passé tout droit, terminant finalement la course en 15e place.

Verstappen, lui, est demeuré en tête du championnat des pilotes, quatre points devant Hamilton.

Quant à Perez, il a remporté sa deuxième victoire en carrière en F1.

Vettel, deuxième

Sebastian Vettel, de l’écurie Aston martin, a soutiré la deuxième position. Le pilote allemand était parti de la 11e place sur la grille de départ.

Le Français Pierre Gasly (Alpha Tauri) a complété le podium devant Charles Leclerc, qui s'était élancé de la position de tête au volant de sa Ferrari.

Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Carlos Sainz fils (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren) et Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) ont complété le top-10, dans l'ordre.

Le prochain Grand Prix aura lieu en France, le 20 juin.