Tests positifs de dopage chez Jean Pascal | «Il faudra nettement améliorer les procédures antidopage pour protéger la santé des athlètes»

«L’athlète ne peut pas se déresponsabiliser de ce qui lui est suggéré (par les membres de son équipe). C’est un écart de jugement. Si on continue à accepter dans notre société ces sports de combat, il faudra nettement améliorer la sécurité entourant la santé des athlètes. Le dopage est un abus envers eux. Il faut mieux encadrer les procédures associées à la lutte contre le dopage. Les boxeurs sont en danger et ils méritent qu’on prenne plus soin d’eux.»