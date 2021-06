Soccer Canada | La route vers la Coupe du monde se poursuit

C’est samedi que se poursuit la longue route de l’équipe canadienne de soccer masculine vers une possible qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le Canada a déjà deux victoires en poche et doit finir premier de son groupe pour passer au prochain tour. Après des victoires faciles contre les Bermudes et les îles Caïmans, le Canada montre un impressionnant différentiel de but de +15.

Demain c’est contre Aruba que se mesurera le Canada, mais c’est contre le Suriname mardi qu’il trouvera son plus grand défi.