Assaut à l’endroit de Jake Evans | Une poursuite judiciaire est-elle possible?

«Évidemment, ce qu’on a vu est un acte de violence, un assaut, une attaque. Cependant, les procureurs devront analyser s’il y a eu voie de fait comme c’est expliqué dans l’article 265 du Code criminel canadien. Est-ce qu’il a eu emploi de la force contre une autre personne sans son consentement? Cela dit, on ne peut consentir à se faire infliger des blessures corporelles graves. Dans les sports professionnels organisés, des règles encadrent certains actes de violence. Dans la LNH, on peut dire qu’il y a un consentement tacite à une certaine forme de violence. Néanmoins, si un tribunal peut démontrer que l’attaque est délibérée et dans le but de causer des blessures, à ce moment on peut exclure la règle du consentement. Dans la LNH, j’ai recensé deux cas…»