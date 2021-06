Le coup de Scheifele sur Evans | «On ne veut plus en parler!» -Shea Weber

Ducharme a indiqué qu’Evan se sentait un peu mieux ce matin, sans être capable de donner plus de détails.

Une cinquième victoire de suite ce soir?

Le Canadien a choisi un bon moment pour connaître une de ses meilleures séquences de la saison. Avec une victoire ce soir, le Tricolore enregistrerait une cinquième victoire de suite.

Ce serait la première fois depuis le 1er mai 2014 que Montréal enfilerait cinq victoires de suite en séries.à

«On aime de la façon dont on joue, a lancé Ducharme. On a eu une courbe de progression bizarre, surtout avec la fin de saison que nous avons eue, mais à partir du premier match des séries, on a été capable de commencer à mettre des choses en place. On voit une confiance s’installer dans notre groupe. Donc on aime où nous sommes rendus.»

Selon Tyler Toffoli, le Canadien n’est pas une équipe à prendre à la légère.