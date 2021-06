Geste violent | Mark Scheifele dit que sa famille a reçu des menaces de mort

Des menaces envers sa famille

Lors de son point de presse, Scheifele est devenu très émotif lorsqu’il a parlé de sa famille, qui aurait reçu de l’intimidation et même des menaces.

On parle ici de ses parents, et ses frères et sœurs qui auraient reçu des appels et des messages haineux.

« Je suis à l’aise avec le fait que les gens m’en veuillent et que je sois une cible pour eux, mais quand on s’en prend à ma famille, ça fait très mal. »

Malgré la suspension, Scheifele a pu s’entraîner avec ses coéquipiers ce matin. Au mieux il pourra revenir au jeu pour le match numéro 6, si la série se rendait là.