Commotion pour Jake Evans qui ratera «beaucoup de temps»

Ducharme a tenu à souligner le geste de Nikolaj Ehlers, qui a tenté de protéger Evans qui était couché au sol, alors que plusieurs joueurs étaient impliqués dans une escarmouche près de lui.

Des tweets qui font jaser

Quelques anciens de la LNH dont Sean Avery et Mike Commodore ont commenté le coup encaissé par Evans sur les médias sociaux, en disant qu’il avait la tête baissée et donc qu’il s’exposait à ce type de coup.

Les joueurs du Canadien ne partagent pas tous cette opinion dont Paul Byron.

« Ça fait peur, on veut juste qu’il aille bien. Scheifele n’a fait aucun effort de tenter d’empêcher le but. Je ne pense pas qu’un joueur frappe pour blesser, mais à un moment donné, que le joueur soit dans une position vulnérable ou non, tu dois être responsable de tes gestes. »

« On essaye d’éliminer les mises en échec comme ça, j’ai entendu des joueurs dire qu’il devait mieux se protéger, mais quand tu fais un tourniquet autour du filet, tu n’as aucune façon de te protéger. C’est clair qu’on n’a pas aimé le geste. »

Ducharme croit fermement que les joueurs sont aujourd’hui plus au courant des gestes qu’ils posent et de leurs répercussions sur la santé à long terme des joueurs.

« Je crois qu’ils ont plus conscience, quand un joueur s’approche d’un autre et n’arrive pas avec le bâton en direction de la rondelle, ça te donne une bonne indication. Notre sport doit rester physique, la mise en échec est là pour essayer de séparer le joueur de la rondelle, mais jamais dans l’intention d’essayer de blesser l’adversaire. »

Dans le cas de Petry, il reste du travail à faire pour conscientiser les joueurs.

« Il y a des améliorations, je pense que l’on voit ça de moins en moins. Mais le jeu est plus rapide, et ces coups sont encore là. C’est mieux, mais il y a encore du travail à faire. »

Ducharme a confirmé qu’Artturi Lekhonen est prêt à reprendre sa place dans la formation. Il ne serait pas surprenant de le voir remplacer Evans demain.

Pour ce qui du risque de voir l’émotion de l’équipe baisser après une série âprement disputée face aux Leafs, Ducharme indique que les Jets viennent de s’assurer, avec ce geste, que le niveau d’émotion du CH dans cette série demeurera bel et bien très élevé.