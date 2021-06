Canadiens 2 Jets 1 (première période)

Quarante-huit heures après avoir vaincu les Maple Leafs, à Toronto, les Canadiens de Montréal sont à Winnipeg afin d’amorcer leur série de deuxième tour éliminatoire contre les Jets.

Dominique Ducharme présente la même formation qu'au dernier match contre les Maple Leafs, mais Paul Statsny ne participe pas au match pour les Jets.

Duel de gardiens potentiel entre Carey Price et Connor Hellebucyk.

Les Jets sont en pause depuis le 24 mai. Les Canadiens…. n’ont pas eu de pause.

«KK» ouvre la marque

Il ne faut pas attendre longtemps avant de briser la glace lors de cette première série éliminatoire entre ces deux équipes canadiennes.

Un tir-passe en provenance de la pointe de Jeff Petry est habilement dévié par Jesperi Kotkaniemi à l'embouchure du filet à 3:29.

Moins de deux minutes plus tard, Joel Edmundson s'avance dans la zone adverse pour refiler la rondelle à Corey Perry qui alimente Eric Staal laissé seul devant le filet: 2-0 Montréal.

Les Canadiens écoulent ensuite avec succès leur premier désavantage numérique. Ça se gâte toutefois en avantage numérique quelques minutes plus tard.

Les joueurs du Tricolore font de la dentelle sans tirer au but et Eric Gustafsson cafouille à la ligne bleue des Jets. Résultat des courses: Adam Lowry s'empare de la rondelle, il distance facilement le joueur des Canadiens et il déjoue Carey Price d'une belle feinte.

Plus de détails à venir…