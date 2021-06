Carey Price | «C'est le meilleur des temps modernes» -Ron Fournier

Peu importe les analyses, tous les amateurs et les commentateurs sont d’accord sur un point au terme de la victoire des Canadiens contre les Maple Leafs: Carey Price a volé la série.

Au micro de Mario Langlois, le légendaire Ron Fournier a non seulement analysé la série, mais il a mis en contexte la performance de Carey Price dans l’histoire du hockey professionnel.

« Moi, je suis un ancien gardien de but », note Fournier.

« J’ai juste à m’assoir avec tous les gardiens de but et ex-gardiens de but des ligues professionnelles… J’ai juste à m’assoir et à prendre une bière avec eux. Ça peut être Patrick Lalime, ça peut être Marc Denis….