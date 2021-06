Avantage, le long repos? | « Les Jets se préparaient à affronter les Maple Leafs» -Guillaume Latendresse

« Ça fait trois septièmes matchs que l’on joue. C’est énorme. Mais là, on s’en va jouer contre une équipe qui est en mode séries. On a deux équipes qui se ressemblent. Et pour le Canadien, cette série contre Winnipeg est beaucoup plus prenable que celle contre les Maple Leafs de Toronto. »

« Les équipes avec des super vedettes qui n’était pas prêtes à payer le prix dans la division Nord, elles ont perdu. Ça a fait mal au Canadien, mais Gallagher s’est réveillé, Price goale sur la tête… C’est ça, les séries.