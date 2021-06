«Les Maple Leafs ont joué un match du mois d’octobre» -Maxim Lapierre

« Quand Auston Matthews se faisait tirer le chandail derrière le filet dans le troisième match et qu’il regardait l’arbitre en riant, je me suis dit: si je jouais de l’autre côté, je lui en aurais donné pour son argent. Il riait... C’était facile pour lui de jouer contre Montréal. On a la conclusion aujourd’hui.