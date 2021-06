Des célébrations de courte durée pour le CH

Espérons que les joueurs du Canadien ont profité un peu du vol vers Winnipeg lundi soir pour célébrer leur victoire face aux Maple Leafs, car c’est tout le temps qu’ils auront eu pour fêter leur gain.

Le focus est maintenant déjà tourné vers les Jets de Winnipeg.

L’entraîneur Dominique Ducharme n’a pas voulu empêcher les siens de s’amuser un peu, mais la réalité, c’est que la prochaine série débute déjà mercredi soir.

« C’est certain qu’hier on en a profité un peu, mais dès qu’on s’est levé ce matin, on est tombés dans la préparation pour la série contre les Jets. C’est important de savourer le moment, mais il faut vite se tourner de côté. »

« Pour aujourd’hui, les gars qui ont joué hier sont dans le gymnase pendant que les entraîneurs font du vidéo. On prend donc ça un peu plus relax aujourd’hui, mais avant le souper, nous avons une rencontre d’équipe pour commencer à discuter du plan de match. »

Ducharme n’est pas sans savoir qu’il sera difficile de répliquer le niveau d’émotion du match hier demain soir.