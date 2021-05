Samuel Piette n’est pas un partant régulier aux yeux de Wilfried Nancy

Le Canada doit absolument terminer au sommet de son groupe dans le but d’avancer au prochain tour des qualifications de la Coupe du monde.

Ça commence samedi à 20h face à Aruba. Le Canada avait précédemment gagné ses deux premiers matchs face aux Bermudes et aux Îles Caïmans.

Rémy Vercoutre quitte le bateau

La rumeur circulait depuis des semaines, mais la nouvelle n’a été confirmée que ce matin, l’entraîneur des gardiens Rémy Vercoutre quitte le CF Montréal pour retourner à Lyon.

Il occupera les mêmes fonctions pour son ancienne équipe de France.

Vercoutre avait été embauché par Rémi Garde, lorsque Joël Bats était passé d’entraîneur des gardiens à assistant-entraîneur.

« Je comprends à quel point c’est difficile pour certains membres de notre équipe. Comme Thierry Henry, sa famille et ses enfants sont en France et à un moment donné quand la maison t’appelle, c’est difficile de dire non. Mais c’est un homme avec qui je m’entendais très bien et je vais garder le contact avec lui. »

Le CFM est maintenant à la recherche d’un autre entraîneur des gardiens pour compléter cette saison.

Un choix logique serait l’ancien gardien de l’équipe Greg Sutton. Ancien gardien de l’équipe nationale canadienne aussi, Sutton a joué en MLS pour Montréal, mais aussi pour Toronto.

Après sa carrière il s’est établi au Québec pour ce bon. Il est connu du club et s’avérerait aussi un visage familier pour les Québécois James Pantemis, Jonathan Sirois et Sebastian Breza.

Il pourrait aussi rapidement s’intégrer au groupe d’entraîneurs qui le connaissent aussi très bien.

Quoi faire avec Camacho?

Ceux qui regardent attentivement les matchs du CF Montréal cette saison reconnaîtront que le défenseur Rudy Camacho connaît un excellent début de saison.

Il s’avère même selon plusieurs le joueur le plus utile à l’équipe jusqu’à maintenant cette saison. Son salaire et ses performances en dents de scie lors des années ont souvent fait rager les partisans, mais cette année, il est irréprochable.

Mais à 850 000$, en vaut-il vraiment la peine? Logiquement, malgré ses bonnes performances, si le CFM désire lui offrir une prolongation de contrat, il tentera de réajuster le tir. Mais Camacho en sera-t-il intéressé?

Le français est sans contrat après cette saison, et il s’avère un des joueurs les plus éprouvés par la pandémie. Pour une deuxième saison consécutive, il a été séparé de sa famille pendant plusieurs mois et n’a jamais caché à quel point il trouvait cela difficile.

Voudra-t-il faire comme Vercoutre et rentrer en Europe lorsque cette chance s’offrira à lui, pas impossible non plus.