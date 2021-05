Match 7 entre le Canadien et les Leafs | Une première depuis 1964

C’est seulement la deuxième fois de l’histoire du CH et des Maple Leafs que ces deux clubs s’affrontent dans un match no 7 en séries.

La seule et unique autre fois, c’était en 1964. Le Canadien et les Leafs s’étaient échangé les honneurs des six premiers matchs de façon consécutive.

Le Canadien avait gagné les matchs impairs de la série, et les Leafs les matchs pairs. Et c’était 3-3 après six matchs. Seul le sixième match avait été décidé par plus de deux buts, alors que Toronto l’avait emporté 3-0. Johnny Bower avait réalisé le jeu blanc.

Mais lors du match numéro sept, c’est Dave Keon qui s’était chargé du dossier, récoltant un tour du chapeau, menant les Torontois à une victoire de 3-1. Ralph Backstrom avait été le seul marqueur des Canadiens, complétant le match avec neuf tirs au filet à lui seul.

Keon avait donné le ton en première période avec deux buts, dont un en désavantage numérique. C’est le gardien du Tricolore Charlie Hodge qui avait encaissé la défaite.

Jacques Laperrière, Henri Richard et John Furguson avaient tous terminé le match avec des différentiels de -2.

Les Leafs allaient ensuite jouer le même tour en grande finale face aux Red Wings, remportant en sept matchs la grande série finale de la Coupe Stanley de 1964.