Canadien-Maple Leafs, match no 7 | Êtes-vous convaincus que le CH va l’emporter ce soir?

«Je suis très confiant. Pour le Canadien, ça fait deux matchs qu’ils jouent des matchs sans lendemain. Et la perte de Tavares - et de Muzzin maintenant - vient juste d’ajouter au niveau de stress des Leafs. La pression est sur les Leafs, eux qui n’ont jamais remporté de séries depuis 2004 et qui étaient en avance 3-1. Et le point le plus important, c’est Carey Price»