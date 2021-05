« Oui, c’est intimidant de jouer contre Carey Price »

Pour Staal, le plus important c’est de savoir ce que ton équipe fait de mieux et de continuer de le faire.

« Tu dois croire en ce que tu fais, mais dans un match 7, tout peut arriver. Tu dois essayer d’être constant dans ton plan de match. On va se préparer comme d’habitude et nous serons prêts quand la rondelle tombera. »

Selon Ducharme, le simple fait d’être rendu au match numéro sept fait en sorte que personne ne peut se sentir supérieur à l’autre.

« On veut être dynamique et toujours en mouvement. Non seulement quand nous avons la rondelle, mais aussi quand nous l’avons pas. Ce sont les genres de choses que nous pouvons gérer. »

Selon Ducharme, ces éléments ont permis à l’équipe de commencer les deux derniers matchs du bon pied.

Carey Price fait la différence

On va se le dire, si le Canadien demeure en vie dans cette série c’est en grande partie à cause du travail de Carey Price.

Le gardien le mieux payé de la LNH a levé son jeu d’un cran depuis le début des séries et se comporte comme le meilleur joueur de l’équipe.