Réconciliation avec Mario Tremblay | «Le vrai gagnant, c'est Patrick Roy» -Pierre-Yves McSween

Le chroniqueur économique Pierre-Yves McSween a analysé la publicité qui est devenue virale de Uber Eats avec Patrick Roy et Mario Tremblay.

« On a pris une compagnie internationale, mais on a pris un facteur local ancré dans la culture populaire. Roy-Tremblay, le timing est bon, c'est les séries comme Claude Meunier avec le Pepsi ou comme Michel Bergeron, Kerry Fraser et Alain Côté dans la pub de Réno-Dépôt en 2014. »

Le chroniqueur, qui est aussi grand amateur de sport, estime que le coup fumant de marketing sera favorable à un retour de Patrick Roy dans l'organisation du Canadien de Montréal.