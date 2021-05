Combat avec Badou Jack annulé en raison de dopage | Jean Pascal admet et congédie son préparateur physique

« Je suis sous le choc et embarrassé par la situation. Jamais je n’aurais pris volontairement des substances illégales. J’ai toujours défendu l’importance de pratique un sport «clean»/propre et je la défendrai toujours, a écrit Pascal, samedi. Je suis l’un des premiers boxeurs à avoir insisté sur l’importance des tests aléatoires. Cela fait 13 ans que je pratique la boxe au plus et j’ai passé d’innombrables tests.