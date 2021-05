«On a l'opportunité de remporter la série» -Dominique Ducharme

« Personne n’abandonne dans ce groupe. Même si on a perdu l’avance dans les deux derniers matchs, on s’est accrochés et on a trouvé une manière de gagner. Price a été incroyable surtout en prolongation », a-t-il ajouté.

Trouver une manière de gagner. C’est tout ce qui compte.

« On a eu notre chance et on l’a prise », a noté l’entraîneur Dominique Ducharme.