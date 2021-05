«C’est toute une sensation avec les amateurs dans les gradins» -Jesperi Kotkaniemi

Et il notait aussi le travail phénoménal des quatre piliers en défensive du Tricolore (Weber, Petry, Chiarot, Edmundson). Les trois premiers ont joué entre 37 et 34 minutes. Edmundson, un peu plus de 28 minutes.

« Ce sont de véritables guerriers. Ils font le dur boulot. Weber a joué… Quoi? Trente-sept minutes? Je ne suis même pas sûr que je peux faire ça. »