Deuxième tour éliminatoire | L'analyse et les prédictions de Dany

Laquelle des équipes encore en lice dans les séries éliminatoires possède les meilleures chances de remporter la coupe Stanley? Dany Dubé s’est penché sur la question.

Il s’est amusé à faire l’exercice pour les séries qui opposent le Lightning de Tampa Bay et les Hurricanes de la Caroline, l’Avalanche du Colorado et les Golden Knights de Las Vegas, ainsi que les Bruins de Boston aux Islanders de New York.

Pour départager, il s’est fié à la qualité du jeu de puissance, les forces à cinq contre cinq et à d’autres facteurs.

Et, bien sûr, l’analyste fait ses prédictions.

On l’écoute…