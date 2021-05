Le CF Montréal l'emporte in extremis contre le Fire

Au lieu de perdre un match dans les dernières minutes de jeu, le CF Montréal a fait l’inverse, samedi, quand il l’a emporté 1-0 contre le Fire, à Chicago.

Un but de Mason Toye à la 87e minute de jeu a permis à la formation montréalaise d’arracher les trois points. Toye a parfaitement redirigé un ballon de la tête dans le but adverse.

Le Fire a touché la cible dans les arrêts de jeu, mais le but a été refusé en raison d’un hors-jeu.

Le CF Montréal a perdu quelques matchs en accordant des buts dans les derniers instants d’une rencontre. Un jour ou l’autre, il fallait bien que l’inverse se produise.

« Nous avons trop souffert ces derniers temps pour ne pas prendre les trois points aujourd’hui », a déclaré l'entraîneur-chef Wilfried Nancy.

« Nous avons gagné ce match-là sans être bons dans le jeu, donc, tant mieux. Mais je suis content pour les gars parce qu’ils travaillent très bien. Mason, l’avantage qu’il a, c’est que c’est quelqu’un qui fait beaucoup de travail individuel devant le but à l’entraînement. Je ne suis pas surpris du tout aujourd’hui.

« Il est bien et se sent bien dans l’équipe, donc, tant mieux pour nous. Je ne suis pas surpris des résultats qu’on a fait parce qu’on travaille bien et que les joueurs adhèrent au projet. J’aurais aimé qu’on soit récompensé un peu plus. Encore une fois, la première étape de la saison est intéressante, sachant qu’on aurait pu faire mieux. »

De retour au jeu après une blessure et inséré dans la rencontre à la 60e minute, Toye a néanmoins déjà inscrit son troisième but de la saison.

« Je pratique et travaille fort et je crois que chaque fois que je joue, je vais marquer », a dit le héros du jour.

« Je savais que j’allais obtenir du temps de jeu aujourd’hui, alors je suis resté concentré et je me suis assuré que quand j’allais être sur le terrain, j’allais tout donner. Nous n’avons pas gagné depuis quelques temps, alors de terminer comme ça avec une victoire c’est très important. Nous savons que nous pouvons enchaîner comme ça. Nous devions trouver le moyen de gagner et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui. »