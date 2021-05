Les Jeux olympiques de Tokyo annulés? | «Les responsables ont un coussin de trois semaines»

Une majorité de la population s'oppose au gouvernement

Les autorités nationales japonaises et le Comité international olympique souhaitent maintenir les Jeux, qui sont prévus du 23 juillet au 8 août. Or, la majorité de la population s’y oppose. Elle est très inquiète de subir une autre vague de COVID-19.

Plusieurs Japonais se demandent quel sera l’impact planétaire de l’arrivée au Japon de plus de 15 000 athlètes olympiques et paralympiques en provenance de plus de 200 pays et territoires.

Mentionnons que ces athlètes seront accompagnés de milliers d’arbitres, de dignitaires et de journalistes.

Vague de contagion

Depuis quatre semaines, l’archipel est confronté à une nouvelle vague de contagion.

Le premier ministre du Japon, Yoshihide Suga, a décrété l’état d’urgence dans quelques villes, dont Tokyo.

Cet état d’urgence a obligé la fermeture des bars, des magasins, des centres d’achat, des parcs d’attractions, des théâtres et des musées. Même les restaurants qui ne servent pas d’alcool ont reçu la directive de fermer plus tôt, tout comme les transports publics.

Au cours du mois, plusieurs autres départements ont été placés en état d’urgence.

Vendredi, le premier ministre a d'ailleurs annoncé que le gouvernement japonais maintiendra en place l'état d'urgence à Tokyo et dans d'autres régions du pays pour vingt jours supplémentaires.

Les médias

Face à la grogne populaire, les médias ont commencé à dénoncer la politique erratique du gouvernement.

Le 26 mai, Asahi a été le premier quotidien national (pourtant partenaire officiel des JO) à exhorter le gouvernement à annuler l’événement, nous apprend le quotidien Le Monde.